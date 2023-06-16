Алексей Шмыков призвал Почту России синхронизировать графики выплат жителям Среднего Урала

Алексей Шмыков поручил в июне доработать электронный документооборот для окончательной синхронизации всех выплат. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области специалисты Почты России завершают работу по синхронизации времени и даты доставки всех выплат, включая пенсии, компенсации за услуги ЖКХ и социальные выплаты. Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков в ходе совещания с директором Управления федеральной почтовой связи Свердловской области Дмитрием Киселевым подчеркнул важность неукоснительного выполнения обязательств перед жителями региона.

"Мониторинг показывает, что вопросы по своевременности доставки до конца не сняты. Кроме того, доработать электронный документооборот для окончательной синхронизации всех выплат нужно в июне", — приводит слова Алексея Шмыкова департамент информационной политики Свердловской области.

По данным представителей почтовой службы, почтальонам порой приходилось ходить к одному и тому же человеку несколько раз, чтобы принести разные типы выплат. Работа по объединению графиков основных выплат началась в мае и должна быть завершена в июне.

Дмитрий Киселев рассказал, что в связи с увеличением нагрузки работа Почты России в регионе оптимизирована. Отделения на 94% укомплектованы кадрами, это стандартный уровень для организации. Для снижения текучести кадров почтовая служба в Каменском городском округе внедрила пилотный проект по сдельной оплате труда почтальонов. Он показывает хорошие результаты. Планируется, что такая практика будет распространена на весь регион.

В ходе совещания министерство социальной политики, Социальный фонд и Почта России приняли решение активнее информировать получателей выплат о возможностях получения средств на банковские карты.

С 1 мая в России действует новый порядок доставки выплат. Пенсию тем, кто получает ее с доставкой на дом, привозит сотрудник Почты России, раньше это могли делать сотрудники частных, альтернативных компаний. В Свердловской области создано 19 новых участков по доставке пенсий и пособий на территориях, где раньше работали альтернативные доставочные организации. Узнать об адресах и режиме работы отделений, а также задать другие вопросы о доставке выплат на дом можно ежедневно с 9:00 до 21:00 по номеру телефона +7 (343) 227-04-39. В остальное время звонок переводится на специалиста федерального контактного центра.

Ранее "Областная газета" писала, что Почта России уточнила сроки доставки пенсий свердловчанам в июне.

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