Школьники в Волчанске встретились с героями книги "Дети войны"

В книге "Дети войны" собраны воспоминания 52 жителей Волчанска. Фото: личная страница Ивана Поппа в социальной сети "ВКонтакте"

Автор книги "Дети войны" Ирина Губашова и герои ее произведения — дети ветеранов, участники военных действий — встретились 22 июня с воспитанниками детских городских оздоровительных лагерей в Волчанске. Мероприятие пошло в рамках Всероссийской военно-патриотической просветительской акции "Знание.Герои" Российского общества "Знание".

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, проект хранителя фондов Волчанского городского музея Ирины Губашовой по созданию книги воспоминаний "Дети войны" в этом году был удостоен внимания экспертов Президентского фонда культурных инициатив и вошел в список победителей конкурса.

В сборнике собраны воспоминания 52 жителей Волчанска, которые родились с 1928 по 1945 год. В создании книги приняли участие дети войны и их родственники, сотрудники краеведческого музея и представители местного отделения организации ветеранов, пенсионеры.

"Такие встречи проходят во всех школах, вузах, музеях, библиотеках, патриотических и культурных центрах России. Со школьниками и студентами встречаются общественные деятели, участники военных действий, волонтеры, историки и рассказывают ребятам о том, как люди становятся героями, а также, как правильно отдавать дань защитникам нашей Родины", — рассказал руководитель управления по развитию Уральского федерального округа Российского общества "Знание" Иван Попп.

Всероссийская военно-патриотическая акция "Знание.Герои" стартовала 18 апреля на одноименном форуме в Москве и завершится 23 июня. Участие принимали 89 субъектов России.

Ранее "Областная газета" писала, что в акции "Знание.Герои" в Екатеринбурге приняли участие иностранные дипломаты.

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