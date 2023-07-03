В свердловский филиал фонда "Защитники Отечества" за месяц поступило около тысячи обращений

Социальные координаторы филиала приняли в работу все обращения от подопечных фонда. Фото: филиал фонда "Защитники Отечества" в Свердловской области

С 1 июня в свердловский филиал фонда "Защитники Отечества" поступило около тысячи обращений. Большая часть запросов касалась различных мер поддержки: оформления документов для получения статуса ветерана или инвалида боевых действий, медицинской реабилитации и психолого-психотерапевтической помощи, содействия в протезировании, помощи в бытовых вопросах.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, социальные координаторы филиала приняли в работу все обращения от подопечных фонда.

По словам руководителя филиала фонда "Защитники Отечества" по Свердловской области Илдара Якупова, получение статуса ветерана боевых действий является самым распространенным запросом. У многих демобилизованных на это уходили месяцы. Сейчас выработан механизм оперативных действий. Второй по популярности запрос — реабилитация и лечение. У фонда налажена связь с госпиталем ветеранов войн в Екатеринбурге и другими медицинскими учреждениями. Оперативно оформляются записи на прием и госпитализацию.

"Первые дни работы показали, что большинству обратившихся, как защитникам, так и их родным, необходима психологическая помощь. Особенно в ней нуждаются члены семей погибших. По договоренности с минздравом в филиале постоянно дежурят психологи и психотерапевты. Были случаи, когда выдавались направления на лечение в стационар или санаторно-курортное лечение. Решались вопросы оформления детей мобилизованных в вузы, детские сады, на летний отдых, даже был пример организации торжественной регистрации бракосочетания бойца", — рассказал Илдар Якупов.

Он также добавил, что несколько демобилизованных бойцов были поставлены на учет в центр занятости, направлены на курсы переквалификации и трудоустроены, в том числе в фонд. Один из ветеранов СВО начал работать социальным координатором в Реже.

По мнению заместителя руководителя филиала фонда по социальным вопросам Виктории Самариной, социальные координаторы играют особую роль в деятельности филиала. Они встречают подопечных, выслушивают потребности, заводят на каждого обратившегося карточки, чтобы сопровождать людей в будущем. Не только реагируют на все запросы, но и рассказывают о возможностях социализации.

"Например, в Свердловской области создана хорошая база по реабилитации инвалидов и подготовке паралимпийцев. Специалисты учреждений министерства физической культуры и спорта готовы обеспечить индивидуальный подход к каждому ветерану. Так, решение заняться спортом приняли несколько демобилизованных по состоянию здоровья", — уточнила Виктория Самарина.

По данным заместителя руководителя филиала фонда, сейчас социальные координаторы работают в 25 муниципальных образованиях Свердловской области. В будущем такие специалисты появятся во всех территориях. Их задача — не просто принимать в кабинете посетителей и отвечать на звонки, а самим выходить на семьи мобилизованных и погибших и узнавать потребности.

За прошедший месяц филиал фонда заключил соглашения с Нотариальной палатой Свердловской области и Госюрбюро с целью оказания бесплатных услуг ветеранам СВО, их семьям и семьям погибших.

Команда филиала также организовала различные мероприятия, направленные на вовлечение ветеранов специальной военной операции в патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти. Так, в День ветеранов боевых действий, который отмечается 1 июля, социальный координатор из Новоуральска организовала шествие "Батальон отважных", в котором приняли участие ветераны СВО, их родные и семьи погибших.

В филиале фонда в Екатеринбурге проходят встречи семей участников СВО. Как рассказала социальный координатор Валентина Брюханова, многие пришедшие в филиал фонда нуждаются в общении. Им нужно выговориться, послушать истории таких же семей, родителей, сослуживцев. Для этого в помещении филиала организована отдельная зона, где подопечные могут попить чай, а их дети — поиграть.

Ранее "Областная газета" писала, что детей добровольцев — участников СВО в приоритетном порядке будут зачислять в школы и детсады.

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