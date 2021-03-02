Нижний Тагил получит 600 миллионов на ремонт аварийного моста на Циолковского

Необходимость ремонта моста на Циолковского в Нижнем Тагиле обоснована тем, что эта улица связывает промышленный и жилой районы города с культурным центром. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил направить 600 млн рублей, выделенных Правительством РФ региону на ремонт дорог, в Нижний Тагил на реконструкцию путепровода по улице Циолковского. Общая сумма трансферта Среднему Уралу составляет 1,2 млрд рублей.

Напомним, распоряжение о выделении средств на развитие дорожной инфраструктуры в регионах премьер-министр России Михаил Мишустин подписал вчера, 1 марта. Трансферты будут направлены в 69 субъектов РФ, а их общая сумма составляет 100 млрд рублей.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков называет получение нового трансферта "победой главы региона".

"Сначала мы получили поддержку из федерального бюджета на строительство и реконструкцию екатеринбургской кольцевой автодороги. Теперь 600 миллионов рублей из федерального бюджета получит Нижний Тагил на важный для города проект. Еще 600 миллионов рублей будут направлены на приведение в нормативное состояние Екатеринбургской и Нижнетагильской агломераций в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - передаёт слова Василия Старкова департамент информполитики Свердловской области.

Необходимость ремонта моста на Циолковского в Нижнем Тагиле обоснована тем, что эта улица связывает промышленный и жилой районы города с культурным центром, при этом путепровод находится в аварийном состоянии. Пропускная способность моста была ограничена для обеспечения безопасности движения автомобилистов, однако тысячи тагильчан ежедневно пересекают его по дороге на работу.

В октябре 2020 года Евгений Куйвашев обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой оказать финансовую поддержку для реконструкции путепровода в Нижнем Тагиле. Также отмечается, что администрация города провела торги, заключила контракт на ремонт моста и завершила подготовку к реконструкции.

На прошлой неделе проблему с аварийным путепроводом в Нижнем Тагиле освещала "Областная газета".

Добавим, что в ближайшие три года ремонтом дорог в рамках нацпроекта БКАД в Нижнем Тагиле займётся МУП "Тагилдорстрой".

Читайте также:

На ремонт восьми улиц в Екатеринбурге выделят 266 миллионов. Список.

Дорожное строительство в Свердловской области получило федеральную оценку.