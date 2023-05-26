В выходные на трассе Пермь — Екатеринбург будет ограничено движение транспорта

На автодороге Пермь — Екатеринбург продолжается капитальный ремонт. С 27 мая на путепроводе на 285 км движение будет регулировать светофор.
"Пожалуйста, учитывайте эту информацию и планируйте свой маршрут заранее. Тем более в преддверии выходных. Используйте Яндекс-навигатор и выбирайте альтернативные пути проезда, в том числе железнодорожный транспорт. Либо откажитесь от поездки на личном автомобиле", — говорится в сообщении пресс-службы ФКУ "Уралуправтодор".
Напомним, строительные работы идут на участке длиной более 100 километров: от 187 км в Ачитском городском округе до 326 км возле Первоуральска. Продлятся они до 2024 года.
При построении маршрута по трассе Пермь — Екатеринбург будьте внимательны. Сверяйтесь с дорожной ситуацией по карте.
Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно бесплатно по круглосуточному телефону: 8 800 200-63-06.
Ранее "Областная газета" писала, что на трассе Пермь — Екатеринбург в районе Ревды закрыт проезд по путепроводу.
Еще по теме:
- Участок трассы Пермь — Екатеринбург перекроют до осени 2024 года
- Уралуправтодор предупредил водителей о пробках на трассе Пермь — Екатеринбург
- На участке трассы Пермь — Екатеринбург с 20 марта вводят реверсивное движение
- На трассе Пермь — Екатеринбург отремонтируют 14 мостов и путепроводов