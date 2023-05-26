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Общество / Авто и транспорт
26 мая 2023, 18:40

В выходные на трассе Пермь — Екатеринбург будет ограничено движение транспорта

Карта

На путепроводе на 285 км движение будет регулировать светофор. Фото: скриншот интерактивной карты

На автодороге Пермь — Екатеринбург продолжается капитальный ремонт. С 27 мая на путепроводе на 285 км движение будет регулировать светофор.

"Пожалуйста, учитывайте эту информацию и планируйте свой маршрут заранее. Тем более в преддверии выходных. Используйте Яндекс-навигатор и выбирайте альтернативные пути проезда, в том числе железнодорожный транспорт. Либо откажитесь от поездки на личном автомобиле", — говорится в сообщении пресс-службы ФКУ "Уралуправтодор".

Напомним, строительные работы идут на участке длиной более 100 километров: от 187 км в Ачитском городском округе до 326 км возле Первоуральска. Продлятся они до 2024 года.

При построении маршрута по трассе Пермь — Екатеринбург будьте внимательны. Сверяйтесь с дорожной ситуацией по карте.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно бесплатно по круглосуточному телефону: 8 800 200-63-06.

Ранее "Областная газета" писала, что на трассе Пермь — Екатеринбург в районе Ревды закрыт проезд по путепроводу.

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Областная газета Свердловской области

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