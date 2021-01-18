Михаил Мишустин поручил усилить контроль за теплоснабжением во время морозов

Михаил Мишустин поручил усилить контроль за электро- и теплоснабжением в регионах. Фото: Алексей Кунилов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил усилить контроль за электро- и теплоснабжением в регионах. Это необходимо для того, чтобы не допустить сбоев в обеспечении граждан коммунальными благами в период холодов.

Глава кабмина призвал своих заместителей Александра Новака и Марата Хуснуллина мониторить работу всех объектов энергетики и ЖКХ и при необходимости оказывать содействие региональным властям, реагируя на возникающие аварийные ситуации.

Об этом Председатель Правительства России говорил на сегодняшнем оперативном совещании с вице-премьерами, передаёт пресс-служба кабмина.

Также Михаил Мишустин обратил внимание на необходимость в условиях низких температур следить за состоянием дорожной инфраструктуры.

Напомним, из-за сильных морозов свердловские энергетики ввели режим повышенной готовности, усилили пожарную охрану зданий и сооружений ТЭЦ, привели в готовность резервные источники энергоснабжения на котельных. Кроме того, было решено сделать батареи в домах жителей Свердловской области горячее. В ближайшие дни морозная погода на Среднем Урале сохранится.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что жители Североуральска в новогодние праздники пожаловались на холодные батареи, когда столбиктермометра там опустился ниже сорока градусов. В похожей ситуации недавно оказались и жители одного из жилых микрорайонов Екатеринбурга. Там при -26 ºС остыли батареи и пропала горячая вода.