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Общество / Благоустройство и ЖКХ
13 апреля 2021, 16:05

Актуализирован список свердловских городов, где появятся мусоросортировочные комплексы

Мусоросортировочный комплекс

Ранее заявлялось, что в Свердловской области должно быть построено 17 мусоросортировочных комплексов. Фото: Павел Ворожцов

Линии по сортировке мусора уже заработали в Алапаевске, Лесном и на Широкореченском полигоне в Екатеринбурге. Площадки под комплексы выбраны ещё в пяти городах Свердловской области.

Речь идёт о КраснотурьинскеНижнем Тагиле, Камышлове, Ирбитском районе и Красноуфимске. В первых четырёх территориях выбраны площадки под комплексы, и ведётся их проектирование. Вся документация по объекту в Красноуфимске прошла федеральную экспертизу, в том числе экологическую.

"Строится мусороперегрузочная станция с элементами сортировки в Бисерти. 2025 году мы должны запустить объекты и направлять на сортировку до 60 процентов ТКО, как это предусмотрено реформой. Одна из главных задач экологической реформы – уменьшить нагрузку на действующие полигоны за счёт запуска мусоросортировочных комплексов", - рассказал в интервью "Областной газете" министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Ранее заявлялось, что в Свердловской области должно быть построено 17 мусоросортировочных комплексов. Площадки остаются неизвестными.

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