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Общество / Благоустройство и ЖКХ
16 сентября 2021, 21:10

Михаил Мишустин утвердил новые правила подключения к газораспределительным сетям

Газ

Догазификация будет доступна только тем, кто планирует использовать газ для бытовых, личных и семейных нужд, но не для коммерческих целей. Фото: Павел Ворожцов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления, фиксирующие новые правила подключения граждан к газораспределительным сетям. Согласно утверждённым правилам, догазификация возможна только в тех населённых пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура.

Как сообщается на сайте кабмина, догазификация будет доступна только тем, кто планирует использовать газ для бытовых, личных и семейных нужд, но не для коммерческих целей. Сроки подведения газа будут зависеть от удалённости домов от газораспределительной инфраструктуры, а в отдельных случаях и вовсе будут определяться индивидуально.

Подать заявление на подведения газа можно через МФЦ, портал Госуслуг и личный кабинет на сайте газораспределительной компании. Вместе с заявлением должны идти ситуационный план с расположением домовладения, топографическая карта, свидетельство о праве собственности. В отдельных случаях требуется предоставить расчёт часового расхода газа и копию документации о планировке территории.

Подписанными документами Михаил Мишустин включил нормы, связанные с догазификацией населения, в правила разработки и реализации региональных программ газификации, а также в основы ценообразования на голубое топливо.

"Все необходимые решения приняты. Сроки реализации программы сжатые. Предстоит большая работа. Нужно мобилизовать все возможные ресурсы. Это позволит повысить качество жизни нескольких миллионов семей", - заявил председатель Правительства.

Напомним, провести ускоренную газификацию населения до 2023 года поручил Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 апреля. Он заявил, что доведение газа до границ участков должно быть сделано за счёт оператора, а не потребителя.

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Областная газета Свердловской области

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