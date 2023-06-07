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Общество / Благоустройство и ЖКХ
7 июня 2023, 10:18

К концу июня дорожники заасфальтируют подъезды к поселку Таежный

Ремонтные работы

Все работы дорожники планируют завершить до 15 июля. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Дорожники выполнят поручение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева — новый асфальт на подъездах к Таежному появится уже в конце июня, сообщает департамент информационной политики региона. 

На дороге, ведущей в поселок, продолжается капитальный ремонт. Вырублены кустарники, проложен водоотвод, меняются водопропускные трубы, заканчивается устройство земляного полотна. Со следующей недели строители начнут укладку щебеночного основания. Асфальт на дороге планируют уложить уже к 20 июня. 

"Сегодня на дороге к Таежному выполнена разрубка от кустарника. Устроен водоотвод. Заканчивается устройство земляного полотна из скального грунта. С 12 июня дорожники приступят к устройству основания из щебня. На подъезде к поселку Восточный от автодороги Малахова — Лобаново спрофилировано существующее основание, ведется заготовка скального грунта", — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Все работы дорожники намерены завершить до 15 июля. В общей сложности будет отремонтировано 3,4 километра дороги, ведущей в Таежный. Также в порядок приведут подъезд к поселку Восточный и дорогу по поселку Кордюково.

Напомним, лишившиеся домов из-за пожаров жители Сосьвы и Таежного смогут бесплатно получить землю под ИЖС. 

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Областная газета Свердловской области

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