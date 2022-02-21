Уральские таможенники выявили контрафактный текстиль

Фото: отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления

Почти 6 тысяч контрафактных изделий легкой промышленности выявили уральские таможенники во время контрольного рейда в павильонах торгового центра на северо-западе областного центра. В проверке также участвовали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по г. Екатеринбургу.

Контрафактные товары проверяющие обнаружили на прилавках четырёх торговых точек. На изделиях были нанесены логотипы известных брендов. Как сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления, по представленным продавцами документам эти товары ввезены в страну и реализовывались без разрешения правообладателей. Кроме того, на всей этой продукции отсутствовала маркировка DATA MATRIX.

По словам начальника Екатеринбургской таможни Евгения Горохова, борьба с контрафактом - это не только про защиту интеллектуальных прав производителей. Речь идёт и о защите наших сограждан от товаров сомнительного качества, о защите экономической безопасности страны.

"Ведь контрафактные товары ввозятся серыми схемами, реализуются незаконно, приводя к сокращению рабочих мест на легальных предприятиях", - подчеркнул он.

Сотрудники полиции изъяли контрафактный текстиль из торгового оборота. Решается вопрос о привлечении нарушителей к уголовной или административной ответственности. Им грозит конфискация товара и крупный штраф.

17 февраля "Областная газета" писала о том, что уральские таможенники стали больше выявлять случаев незаконного вывоза лесоматериалов. Также мы рассказывали, что в Свердловской области значительно выросли нарушения таможенного законодательства. В январе мы сообщали, что сотрудники Кольцовской таможни пресекли попытку вывоза за рубеж 400 сим-карт мобильных операторов России. Житель Узбекистана хотел доставить симки к себе на родину. А в конце прошлого года наше издание писало о том, что уралец пытался незаконно вывезти в США самоцветы. Тогда же Кольцовская таможня пресекла попытку вывоза иконы на Кипр.