Павел Креков опроверг слухи о переводе школ на дистанционное обучение

По словам Павла Крекова, власти предпринимают достаточные меры, чтобы не допустить распространение коронавируса.Фото: Алексей Кунилов.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков опроверг слухи о планах по переводу образовательных учреждений региона на дистанционное обучение. По его словам, власти предпринимают достаточные меры, чтобы не допустить распространение коронавируса.

"Я слышал, что уже разносятся слухи, о том, что якобы с 20, с 19, с 21 сентября будет возврат к дистанционному обучению... Уважаемые коллеги, давайте нашу фантазию направим в мирное русло. Такие слухи, конечно, ходят по многим городам России, но в Свердловской области ничего подобного не планируется", - заявил Павел Креков во время брифинга оперштаба по борьбе с COVID-19 в регионе.

При этом он подчеркнул, что дополнительные меры по предупреждению распространения инфекции будут приниматься. Он напомнил, что в двух екатеринбургских школах у преподавателей был подтверждён коронавирус, в связи с чем образовательные учреждения временно закрылись на карантин. Поэтому дети из семей, которые вернулись с отдыха из других стран и не сдали тест на COVID-19, будут отстраняться от занятий.

Павел Креков отметил, что две школы - это "мизерная часть от общей массы образовательных учреждений, которые работают успешно". По его словам, если обстоятельства вынудят ввести дополнительные меры предотвращения распространения COVID-19 в школах, они коснутся только отдельных классов.

Напомним, что за прошедшие сутки коронавирус подхватили 5 110 россиян, в числе которых значится 123 жителя Среднего Урала. Также в Свердловской области скончались ещё четыре пациента с подтверждённым COVID-19.

Читайте также:

Иммунитет к COVID-19 выявлен у 12% исследованных свердловчан.