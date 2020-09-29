Коронавирус за сутки подтвердили у 8 232 россиян

В столице за последние 24 часа коронавирус подтверждён у 2,3 тысячи человек. Свердловская область заняла девятую строчку со 143 заразившимися. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 8 232 жителя страны подхватили COVID-19. Это почти на 100 случаев больше, чем сутками ранее. Суточная заболеваемость растёт уже 16-й день подряд.

В столице за последние 24 часа коронавирус подтверждён у 2,3 тысячи человек. Свердловская область заняла девятую строчку со 143 заразившимися.

Фото: данные на 29 сентября

Всего в России 1 167 805 инфицированных граждан. Из них побороли болезнь 952 399 человек, в том числе 21 725 свердловчан.

Фото: данные на 29 сентября

Коронавирус унёс жизни 20,5 тысячи россиян, в том числе 597 уральцев. За последние сутки стало известно о 160 погибших, пятеро из них скончались в Свердловской области.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 45,6 млн тестов на коронавирус, в том числе - 255 тысяч за последние сутки. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 219 156 человек. Известно, что почти 90% из 129 тысяч коек, развёрнутых под COVID-19 в стране, заняты.

Накануне в России впервые с июня выявили более 8 тысяч заболевших COVID-19 за сутки.

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