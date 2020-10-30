В Екатеринбурге к борьбе с COVID-19 подключились руководители подстанций скорой помощи

В Екатеринбурге руководители подстанций скорой помощи вышли на борьбу с COVID-19. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге руководители структурных подразделений Станции скорой медпомощи имени Капиноса начали выезжать к пациентам с подозрением на COVID-19. Сформированы 10 новых бригад.

Как рассказали в региональном оперштабе, на линии для работы с коронавирусными вызовами вышли 14 заведующих подстанциями и трое завотделениями. Вместе со старшими фельдшерами они сформировали бригады и теперь выезжают к екатеринбуржцам, которые могут быть инфицированы.

"Все они — врачи высшей категории с огромным опытом работы и высокой квалификацией. Кроме того, все медики, несмотря на административные должности, оставались практикующими врачами скорой", — говорится в сообщении.

По словам главврача станции Игоря Пушкарёва, когда он обратился к своим коллегам с просьбой подумать, могут ли они полноценно "выйти в поля", совместить это с основной работой, все они тут же согласились.

Напомним, на прошлой неделе Игорь Пушкарёв заявил, что в столице Урала зафиксирован рост обращаемости граждан в экстренную службу. До этого заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков также отмечал, что скорая помощь работает в очень напряжённом режиме, что из-за огромного количества обращений время прибытия автомобилей скорой помощи к пациентам с подтверждённым коронавирусом значительно увеличилось.

Добавим, за сутки на Среднем Урале зафиксировали 284 случая новой коронавирусной инфекции. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 35 934.

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