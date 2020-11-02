В оперштабе рассказали, куда отправят больных из НИИ дерматовенерологии в Екатеринбурге

Пациенты получат необходимую помощь в областном кожвендиспансере и в ГБ №2. Фото: Павел Ворожцов

Пациенты НИИ дерматовенерологии в Екатеринбурге, выписанные ради больных коронавирусом, получат необходимую медицинскую помощь. Их направят в Свердловский областной кожно-венерологический диспансер и в стационаре городской больницы №2.

Об этом «Областной газете» рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Там напомнили: ранее оперштаб уже уведомлял, что Институт дерматовенерологии и иммунопатологии перепрофилируют под больных COVID-19.

«Пациенты получат необходимую помощь в областном кожвендиспансере и в ГБ №2», - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, что ради больных коронавирусом в медицинском учреждении на ул. Щербакова в срочном порядке выписывают из палат всех пациентов, в том числе, страдающих от тяжёлых кожных иммунных заболеваний, включая сифилис.

Напомним, ранее сообщалось, что на Среднем Урале дополнительно развернут около одной тысячи дополнительных коек для больных коронавирусом в шести медицинских учреждениях. Помимо Института дерматовенерологии и иммунопатологии речь шла о Противотуберкулёзном диспансере, центре «Бонум», нейрохирургическом и хирургическом корпусах ГКБ №40, нефрологическом корпусе ГКДБ №9, а также Берёзовской ЦГБ.

В оперштабе также отметили, что с 3 ноября дополнительно 340 коек открывает хирургический корпус городской клинической больницы №40. Оставшиеся в корпусе пациенты переводятся в другие хирургические отделения Екатеринбурга, в первую очередь в ОКБ № 1.

По данным на конец октября в регионе было развёрнуто около восьми тысяч инфекционных коек. В середине октября «Областная газета» писала о том, что в 49 больницах региона подготовят почти семь тысяч коек для лежачих больных. В список уже тогда попали ГКБ №40, Противотуберкулёзный диспансер и центр «Бонум». Количество созданных инфекционных коек в них увеличится.

Добавим также, что в минувшую субботу дополнительные инфекционные койки были развёрнуты в Верхней Салде. На утро понедельника пациентами с коронавирусной инфекцией уже занято 74% мест.

За минувшие стуки в Свердловской области выявили 279 новых случаев заражения коронавирусом. Это на четыре случая больше, чем накануне.