Названы сроки начала массовой вакцинации пожилых россиян от COVID-19

Клинические испытания вакцины от COVID-19 среди людей старше 60 лет подходят к концу. Фото: Галина Соловьева

Массовая вакцинация пенсионеров от коронавируса может начаться в России уже на следующей неделе. Клинические испытания вакцины от COVID-19 среди людей старше 60 лет подходят к концу.

С таким заявление выступил в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Глава минздрава РФ выразил надежду, что прививочная кампания среди пенсионеров может начаться на будущей неделе. Министр также рекомендовал регионам вовлечь в вакцинацию пациентов с сахарным диабетом.

Михаил Мурашко отметил, что заболеваемость коронавирусом в России сохраняется на высоком уровне. Однако резкого роста инфицирования среди россиян в последние недели не произошло. Отметим, что за последние сутки в России выявили почти 29 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Ранее на этой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву включить вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учётом приоритетности.

Напомним, 15 декабря замгубернатора Свердловской области Павел Креков рассказал о том, как будет проходить вакцинация населения региона. По его словам, перед прививкой от коронавируса человек должен пройти только тест на наличие антител, который будет делаться за счёт медучреждения.

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