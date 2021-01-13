В четырёх свердловских городах выявлено более 1900 заболевших коронавирусом

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавирусной инфекции в Свердловской области. На 12 января более 1900 случаев COVID-19 с начала пандемии выявлено в четырёх муниципалитетах.
Речь идёт о Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске и Ревде. В уральской столице за весь период было зарегистрировано 34 109 заболевших (+92 за сутки). Во остальных трёх городах нарастающим итогом выявлено 3 753 (+4), 1 979 (+13) и 1 908 (+1) инфицированных соответственно.
Более тысячи заболевших с начала пандемии также зарегистрировали в Каменске-Уральском и Каменском районе ‒ 1 611, Верхней Пышме ‒ 1 473, а также в Берёзовском ‒ 1 358.
Ранее "Областная газета" сообщала, что за всё время коронавирус официально подтверждён у 63 261 свердловчан (+361 за предыдущие сутки). Общее число выздоровевших достигло 55 665. На лечении остаются около шести тысяч граждан.
Добавим, накануне замгубернатора Свердловской области Павел Креков предупредил о возможном росте числа заболевших коронавирусом в регионе.
"Надо понимать, что кратковременные негативные изменения неизбежны – по той причине, что многие оттягивали поход к врачу, пока не закончатся праздники. Восстановили свою работу коллективы, которые не работали. Поэтому некоторый цифровой подъём вполне возможен, трудно будет обойтись без него", – сказал замгубернатора.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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