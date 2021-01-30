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30 января 2021, 12:27

Прививки от COVID-19 поставили уже 35 тысяч свердловчан

вакцина от ковида

Ежедневно ставить вакцину от коронавируса приходят более 5 тыс. свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале от COVID-19 привились уже 35 тыс. человек. Об этом рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Как он написал в своём Instagram-аккаунте, в настоящее время ставить вакцину от коронавируса ежедневно приходят свыше 5 тыс. уральцев. Замгубернатора добавил, что сам он поставил прививку ещё 1 октября.

Напомним, в конце прошлой недели в Свердловскую область привезли 40 тыс. доз вакцины от ковида "Спутник V". Пока это самая крупная партия для региона. До этого на Средний Урал поступило ещё 15 тыс. доз препарата.

На этой неделе свердловчане получили первую партию ещё одной отечественной вакцины - "ЭпиВакКорона". Доставленное количество доз рассчитано на вакцинацию 1 тыс. человек.

Как сообщает департамент информполитики региона, в Свердловской области началась массовая вакцинация целых трудовых коллективов. Среди них - Екатеринбургский жировой комбинат и сеть супермаркетов "Кировский".

Иллюстрация: скриншот поста Павла Крекова в Instagram

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