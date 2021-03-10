Ситуация с COVID-19 в Свердловской области: кто болеет чаще

Стало меньше пациентов с COVID-19 среди молодёжи (от 18 до 29 лет). Фото: Галина Соловьёва.

В свердловском оперштабе рассказали, кто стал чаще болеть коронавирусом за последнюю неделю. Обновлена возрастная и социальная структуры подхвативших COVID-19.

По имеющимся данным, рост регистрируется среди свердловчан в возрасте от 50 до 64 лет и тех, кто старше 65 лет. От общего количества заражённых в регионе на них приходится 25,2% (+0,2%) и 29,9% (+0,8%) соответственно.

В свою очередь, сокращение числа заболевших фиксируется среди несовершеннолетних – 6,6% (-0,6%). Также стало меньше пациентов с COVID-19 среди молодёжи (от 18 до 29 лет) – 8,7% (-0,3%). Число ковид-пациентов от 30 до 49 лет не изменилось.

Фото: оперштаб

О том, как выглядит социальная структура заболевших коронавирусом, свидетельствует инфографика, представленная ниже. По сравнению с прошлой неделей, на Среднем Урале увеличилось число заболевших среди работающих граждан (+3%), студентов (+0,2%) и школьников (+0,1%).

Меньше заболевших стало среди пенсионеров (-1,4%), неработающих граждан трудоспособного возраста (-1,4%), а также организованных и неорганизованных детей (-0,1 и -0,4% соответственно).

Фото: оперштаб

Добавим, в предыдущие сутки в Свердловской области выявили 156 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 79 197.

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