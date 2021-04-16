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16 апреля 2021, 10:22

Россия продлила ограничение авиасообщения с Великобританией до 1 июня

  Анна Митчина
Самолёт взлетает

Ограничения действуют уже четыре месяца. Фото: Евгения Скачкова

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня. Предыдущее ограничение действовало до 16 апреля. 

Федеральный оперштаб по борьбе с короновирусом продлил приостановку полётов в Великобританию и обратно до 23 часов 59 минут 1 июня 2021 года. Это сообщение появилось на сайте Правительства РФ.

Напомним, ограничение авиасообщения с Соединённым Королевством действует в России с 22 декабря 2020 года. Такое решение приняли из-за обнаружения в Великобритании нового штамма COVID-19.

Первый случай болезни этим видом в России был зафиксирован 11 января. Заболевший покинул Британию в конце 2020 года. В Екатеринбург британский штамм коронавируса завезла туристка, вернувшаяся из Турции. С 15 ареля Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Официально - из-за роста случаев заболевания британским, южноафриканским и другими штаммами в этих странах.

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