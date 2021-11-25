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25 ноября 2021, 09:00

В Екатеринбурге 67 тысяч заболевших COVID-19, в Нижнем Тагиле - 14,5 тысячи: данные по городам

Мама с ребёнком идут по снегу

На 7 городов-лидеров приходится более 60% заразившихся в Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавируса по городам Свердловской области. Лидерами остаются Екатеринбург и Нижний Тагил.

С начала пандемии в территориях выявлено почти 67 тысяч и 14,5 тысячи заболевших соответственно. Известно, что в столице Урала привито от коронавируса 47% горожан, в Нижнем Тагиле - 43,2% граждан. Всего в Свердловской области вакцинировались 45,9% взрослого населения.

По даннным Роспотребнадзора, городами-лидерами также являются Первоуральск (8 843 инфицированных COVID-19), Каменск-Уральский и Каменский район (6 488), Ревда (6 105), Реж (4 554), Красоуфимск и Красноуфимский район (4 057). В этих муниципалитетах выявлено более 4 тысяч ковид-пациентов за всё время. Суммарно на семь вышеперечисленных территорий приходится более 60% заразившихся.

Напомним, что общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло уже почти 175 тысяч. Накануне стало известно о 732 заболевших, 473 выздоровевших и 33 скончавшихся.

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