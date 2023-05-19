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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 мая 2023, 19:40

В Талице после ремонта открылась женская консультация

Ультразвуковое исследование

Власти страны и региона уделяют много внимания вопросам модернизации первичного звена здравоохранения. Фото: Павел Ворожцов

В Талицком городском округе после капитального ремонта открылась женская консультация. На него из областного бюджета было выделено около 9,8 миллиона рублей. Обновление проведено в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение".  

Женская консультация обслуживает более 17 000 женщин, детей и подростков. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Ведущий специалист отдела организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Свердловской области Ксения Петина отметила, что власти страны и региона уделяют много внимания вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, созданию комфортных условий для пациентов, ожидающих медицинской помощи.

Первый этаж женской консультации оборудован для приема пациентов: работают регистратура, зал для подготовки к родам, кабинеты УЗИ и кардиотокографии, консультационного приема беременных, забора крови. Для мам с детьми организованы детский уголок и комната отдыха. Продолжит свою работу школа подготовки к родам и практикум по грудному вскармливанию. В холле установлены инфомат, электронное табло, продумана навигация, оборудованы комфортные зоны ожидания.

По словам главного врача Талицкой центральной районной больницы Василия Редькина, в здании обновлена входная группа, заменены коммуникации и инженерные системы. Помещения оснащены современной мебелью и оборудованием.

"По программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области" больница получила современный УЗИ-аппарат стоимостью более 3,6 миллиона рублей, что позволит проводить диагностические исследования непосредственно на базе женской консультации, а не в поликлинике или стационаре, как это было ранее", — рассказал Василий Редькин.

Каждый день специалисты женской консультации в Талице принимают от 80 до 100 человек. В прошлом году медучреждение посетили почти 19 000 пациенток. Отмечается положительная тенденция к росту рождаемости: в 2022 году на учет по беременности встали 430 женщин. С начала 2023 года малышей ждут уже 273 будущие мамы. Медики ведут активную работу по профилактике абортов. В прошлом году этот показатель снизился на 22% — 25 женщин отказались от прерывания беременности.

Напомним, ранее в городскую больницу № 7 Екатеринбурга поступило оборудование для исследования мозга.

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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