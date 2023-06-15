В Свердловской областной клинической больнице № 1 появился новый мощный компьютерный томограф

Новый компьютерный томограф заменил старый 64-срезовый аппарат, который уже выработал свой ресурс. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В отделении лучевой диагностики Свердловской областной клинической больницы № 1 (СОКБ № 1) установлен мощный 256-срезовый компьютерный томограф с рабочими станциями врача и рентген-лаборанта. На приобретение оборудования, которое повысит доступность исследований для жителей региона в соответствии с задачами нацпроекта "Здравоохранение", из областного бюджета направлено 72 миллиона рублей.

По данным заведующей отделением лучевой диагностики СОКБ № 1 Татьяны Башкирцевой, новый компьютерный томограф заменил старый 64-срезовый аппарат, который уже выработал свой ресурс. На новом оборудовании кроме базовых функций установлены программы для определения параметров печени, анализа коронарных артерий, проведения виртуальной колонографии и другие. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Скорость обработки данных у этого КТ, конечно, выше, чем у других томографов в больнице, при этом специальное программное обеспечение позволяет снижать лучевую нагрузку на пациента при исследовании", — добавила Татьяна Башкирцева.

Она также отметила преимущества системы визуализации нового аппарата, которая позволяет получать объемные изображения высокой четкости даже при самых сложных клинических задачах. Томограф может снижать шумы на изображениях и улучшать их разрешение при обследовании пациентов любого телосложения.

В Свердловской областной клинической больнице № 1 пациентам доступны исследования на четырех компьютерных томографах: 16-срезовый аппарат установлен в консультативно-диагностической поликлинике, 64-срезовый — в приемном отделении, а 128-срезовый и 256-срезовый размещены в отделении лучевой диагностики на пятом этаже стационара.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловские власти увеличат расходы бюджета на здравоохранение.

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