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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 июня 2023, 18:52

В Режевской больнице появился компьютерный томограф

Выгрузка томографа в Реже

Государство уделяет особое внимание развитию здравоохранения в малых городах. Фото: Режевская центральная районная больница, Юлия Берсенева

Режевская центральная районная больница благодаря программе модернизации первичного звена национального проекта "Здравоохранение" получила компьютерный томограф. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

Отметим, что ранее жители Режа проходили обследование на томографе в больнице Артемовского. Теперь же пациенты смогут сделать КТ по месту жительства, не обращаясь за помощью в межмуниципальный центр.

По словам главного врача Режевской ЦРБ Жана Солдатова, томография — востребованное медицинское исследование, поэтому у пациентов все чаще возникали вопросы о сроках приобретения томографа.

"Оборудование это дорогостоящее, поэтому вопрос не удавалось решить одномоментно. Однако в последние годы государство уделяет особое внимание развитию здравоохранения в малых городах, парк оборудования нашей больницы расширили, теперь в Реже будет свой современный компьютерный томограф", — пояснил Жан Солдатов.

В течение месяца будет проходить монтаж и настройка оборудования, после чего томограф будет запущен в работу.

"Областная газета" писала, что в Свердловской областной клинической больнице № 1 появился новый мощный компьютерный томограф.

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Областная газета Свердловской области

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