В Режевской больнице появился компьютерный томограф

Режевская центральная районная больница благодаря программе модернизации первичного звена национального проекта "Здравоохранение" получила компьютерный томограф. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.
Отметим, что ранее жители Режа проходили обследование на томографе в больнице Артемовского. Теперь же пациенты смогут сделать КТ по месту жительства, не обращаясь за помощью в межмуниципальный центр.
По словам главного врача Режевской ЦРБ Жана Солдатова, томография — востребованное медицинское исследование, поэтому у пациентов все чаще возникали вопросы о сроках приобретения томографа.
"Оборудование это дорогостоящее, поэтому вопрос не удавалось решить одномоментно. Однако в последние годы государство уделяет особое внимание развитию здравоохранения в малых городах, парк оборудования нашей больницы расширили, теперь в Реже будет свой современный компьютерный томограф", — пояснил Жан Солдатов.
В течение месяца будет проходить монтаж и настройка оборудования, после чего томограф будет запущен в работу.
"Областная газета" писала, что в Свердловской областной клинической больнице № 1 появился новый мощный компьютерный томограф.
Еще по теме:
- Свердловские власти увеличат расходы бюджета на здравоохранение
- Нижнетагильские пациенты с инсультами начали получать высокотехнологичную помощь по новой методике
- Новое диагностическое оборудование получила ДГКБ № 11 в Екатеринбурге
- Качественная медицинская помощь стала доступнее в самых отдаленных селах Свердловской области
Сюжет
Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».