В ЦПКиО Екатеринбурга рассказали, как борются с пожарами в парке

Новый директор ЦПКиО Павел Зубакин провёл встречу с журналистами и рассказал о делах в парке. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге из-за жары несколько раз горел главный парк города. Руководство рассказало, какие меры они предпринимают, чтобы избежать пожара.

На встрече с журналистами новый директор парка Маяковского Павел Зубакин рассказал, что на природной территории ежедневно проливают водой пух. Но в жаркие дни он высыхает буквально за пару часов и становится снова легковоспламеняемым.

На прошлой неделе в парке произошло три крупных пожара. Директор парка подчеркнул, что последний был "самым неприятным", так как произошёл рядом с аттракционами.

После одного из возгораний в ЦПКиО прокуратура города начала проверку. Как рассказал Павел Зубакин, правоохранительные органы уже задержали двух человек, которые поджигали пух в парке. Но он уверен, что произошедшие пожары не во всех случаях могут быть рукотворные. Также директор парка добавил, что они с нетерпением ждут дождливой погоды.

Напомним, за прошедшие выходные в Свердловской области произошло 580 техногенных пожаров. Из них 106 в Екатеринбурге. Чаще всего причиной возгорания становились поджигание пуха и сухой травы.

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