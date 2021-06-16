В ЦПКиО Екатеринбурга рассказали, как борются с пожарами в парке

В Екатеринбурге из-за жары несколько раз горел главный парк города. Руководство рассказало, какие меры они предпринимают, чтобы избежать пожара.
На встрече с журналистами новый директор парка Маяковского Павел Зубакин рассказал, что на природной территории ежедневно проливают водой пух. Но в жаркие дни он высыхает буквально за пару часов и становится снова легковоспламеняемым.
На прошлой неделе в парке произошло три крупных пожара. Директор парка подчеркнул, что последний был "самым неприятным", так как произошёл рядом с аттракционами.
После одного из возгораний в ЦПКиО прокуратура города начала проверку. Как рассказал Павел Зубакин, правоохранительные органы уже задержали двух человек, которые поджигали пух в парке. Но он уверен, что произошедшие пожары не во всех случаях могут быть рукотворные. Также директор парка добавил, что они с нетерпением ждут дождливой погоды.
Напомним, за прошедшие выходные в Свердловской области произошло 580 техногенных пожаров. Из них 106 в Екатеринбурге. Чаще всего причиной возгорания становились поджигание пуха и сухой травы.
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