В центре Екатеринбурга открылась выставка фотографий с видами Урала

На пешеходной зоне улицы Вайнера в Екатеринбурге организована фотовыставка "Урал от края до края". Ее автор — путешественник и популяризатор регионального туризма Олег Чегодаев.
Проект отвечает задачам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Фотографии Олег Чегодаев сделал во время своих исследовательских экспедиций. 36 снимков последовательно отражают смену ландшафтов Уральских гор — от южных степей до Северного Ледовитого океана.
"Очень рад, что выставка открылась в Екатеринбурге — это знаковый город для Урала. Мы разместили выставку с юга на север, можно смотреть в обоих направлениях и наблюдать, как изменяется Урал: как возникает в степях, как уходит в тундру и на север. Надеюсь, выставка подскажет многим людям идеи путешествий по родному краю", — рассказал Олег Чегодаев на открытии.
Директор департамента развития туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова отметила, что Олег Чегодаев вдохновил на путешествия по Уралу и создание новых маршрутов многих людей.
"Сегодня "Лабораторией внутреннего туризма" под руководством Вячеслава Пестрикова создается Большая уральская тропа, которая объединяет 4 региона: Свердловскую и Челябинскую области, Пермский край и Республику Башкортостан. Этот проект подчеркивает, что между регионами Урала нет никаких границ, и задумка в том, чтобы создать бесшовную инфраструктуру для пешеходного и велотуризма", — сказала Эльмира Туканова.
Выставка организована Группой Синара и приурочена к 300-летию Екатеринбурга. По словам директора по корпоративным коммуникациям Группы Синара Натальи Левицкой, компания активно поддерживает проект создания Большой уральской тропы. Волонтеры благотворительного фонда "Синара" участвуют в прокладывании туристических маршрутов.
"Надеюсь, что выставка "Урал от края до края" будет интересна жителям и гостям города, а кого-то из них вдохновит на то, чтобы отправиться в путешествие и открыть для себя красоту и силу уральских гор", — сказала Наталья Левицкая.
Она также добавила, что до конца года на уличной галерее на Вайнера будут представлены еще 2 выставки: об истории Екатеринбурга и о том, каким его видят художники. Обе они будут посвящены 300-летию уральской столицы.
Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в порядок регистрации тургрупп в МЧС России внесены изменения.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».