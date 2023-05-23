В память о Владиславе Крапивине воспитанники "Каравеллы" посадили аллею лиственниц

В Шувакишском лесном парке Екатеринбурга в память о Владиславе Крапивине в год 85-летия со дня его рождения высажена аллея из 85 лиственниц. Деревья посадили воспитанники центра "Каравелла" вместе с родственниками детского писателя и сотрудниками регионального минприроды.
Организатором акции выступило региональное министерство природных ресурсов и экологии. Посадка деревьев прошла в дни проведения Эконедели в Свердловской области в рамках национального проекта "Экология". Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
Вдова писателя Ирина Крапивина рассказала ребятам о народных приметах, связанных с лиственницей, поделилась воспоминаниями о Владиславе Петровиче, который любил не только море, но и лес.
"Он мечтал сесть босиком на хорошую густую траву, где не ходил человек, опереться о дерево и босые ноги положить на траву. Дерево — это жизнь, ребята", — обратилась Ирина Крапивина к школьникам.
У входа в аллею установлен аншлаг со списком 85 героев рассказов, повестей и романов Владислава Крапивина.
По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антона Сафронова, дирекция лесных парков приложит все усилия, чтобы каждое деревце прижилось.
"Хотелось бы обратиться ко всем участникам акции с просьбой взять шефство над нашей аллеей и внести свой посильный вклад в ее сохранение. Общими усилиями мы сделаем лесной парк еще лучше и зеленее, а также увековечим память нашего командора и его героев", — отметил Антон Сафронов.
Напомним, свердловские больницы присоединились к экологической неделе.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».