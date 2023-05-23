В память о Владиславе Крапивине воспитанники "Каравеллы" посадили аллею лиственниц

В Екатеринбурге появится лиственничная аллея в память о Владиславе Крапивине. Фото: Денис Неугодников

В Шувакишском лесном парке Екатеринбурга в память о Владиславе Крапивине в год 85-летия со дня его рождения высажена аллея из 85 лиственниц. Деревья посадили воспитанники центра "Каравелла" вместе с родственниками детского писателя и сотрудниками регионального минприроды.

Организатором акции выступило региональное министерство природных ресурсов и экологии. Посадка деревьев прошла в дни проведения Эконедели в Свердловской области в рамках национального проекта "Экология". Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Вдова писателя Ирина Крапивина рассказала ребятам о народных приметах, связанных с лиственницей, поделилась воспоминаниями о Владиславе Петровиче, который любил не только море, но и лес.

"Он мечтал сесть босиком на хорошую густую траву, где не ходил человек, опереться о дерево и босые ноги положить на траву. Дерево — это жизнь, ребята", — обратилась Ирина Крапивина к школьникам.

Фото: Денис Неугодников

У входа в аллею установлен аншлаг со списком 85 героев рассказов, повестей и романов Владислава Крапивина.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антона Сафронова, дирекция лесных парков приложит все усилия, чтобы каждое деревце прижилось.

"Хотелось бы обратиться ко всем участникам акции с просьбой взять шефство над нашей аллеей и внести свой посильный вклад в ее сохранение. Общими усилиями мы сделаем лесной парк еще лучше и зеленее, а также увековечим память нашего командора и его героев", — отметил Антон Сафронов.

Фото: Денис Неугодников

Напомним, свердловские больницы присоединились к экологической неделе.

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