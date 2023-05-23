Темы дня

Общество / Природа
23 мая 2023, 16:26

В память о Владиславе Крапивине воспитанники "Каравеллы" посадили аллею лиственниц

Посадка лиственниц в Шувакишском лесопарке

В Екатеринбурге появится лиственничная аллея в память о Владиславе Крапивине. Фото: Денис Неугодников

В Шувакишском лесном парке Екатеринбурга в память о Владиславе Крапивине в год 85-летия со дня его рождения высажена аллея из 85 лиственниц. Деревья посадили воспитанники центра "Каравелла" вместе с родственниками детского писателя и сотрудниками регионального минприроды.

Организатором акции выступило региональное министерство природных ресурсов и экологии. Посадка деревьев прошла в дни проведения Эконедели в Свердловской области в рамках национального проекта "Экология". Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Вдова писателя Ирина Крапивина рассказала ребятам о народных приметах, связанных с лиственницей, поделилась воспоминаниями о Владиславе Петровиче, который любил не только море, но и лес.

"Он мечтал сесть босиком на хорошую густую траву, где не ходил человек, опереться о дерево и босые ноги положить на траву. Дерево — это жизнь, ребята", — обратилась Ирина Крапивина к школьникам.

Фото: Денис Неугодников

У входа в аллею установлен аншлаг со списком 85 героев рассказов, повестей и романов Владислава Крапивина.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антона Сафронова, дирекция лесных парков приложит все усилия, чтобы каждое деревце прижилось.

"Хотелось бы обратиться ко всем участникам акции с просьбой взять шефство над нашей аллеей и внести свой посильный вклад в ее сохранение. Общими усилиями мы сделаем лесной парк еще лучше и зеленее, а также увековечим память нашего командора и его героев", — отметил Антон Сафронов.

Фото: Денис Неугодников

Напомним, свердловские больницы присоединились к экологической неделе.

Еще по теме:

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.05.2023, 18:30 / Спорт
Выбран официальный слоган Международного фестиваля университетского спорта
23.05.2023, 18:20 / Общество
День военной присяги будет отмечаться в России 21 ноября
23.05.2023, 18:04 / Общество
Лучшие практики свердловских этнокультурных НКО изучат в рамках федерального проекта
23.05.2023, 17:32 / Общество
Семьи погибших военнослужащих получат дополнительную поддержку
23.05.2023, 17:24 / Общество
Евгений Куйвашев отправился на место пожаров в Березовский городской округ