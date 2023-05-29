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Общество / Природа
29 мая 2023, 15:05

В районе Сысерти появится туристическая тропа "Вокруг Шеманаихи"

Карта тропы "Вокруг Шеманаихи"

Тропа "Вокруг Шеманаихи" пройдет через поселки Первомайский, Октябрьский, Шайдурово и Ольховка. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Тропа "Вокруг Шеманаихи" появится в Сысертском городском округе. Это туристический маршрут для прогулок выходного дня длиной 30 км. Он будет круглогодичным. Проект создан в рамках реализации задач национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", одна из которых — развитие внутреннего туризма.

Тропа "Вокруг Шеманаихи" пройдет через поселки Первомайский, Октябрьский, Шайдурово и Ольховка, по берегу реки Черемшанки, где жили люди эпохи неолита, а также по местам добычи золота и Бородулинского совхоза советского периода. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"В нашем округе продолжают активно развиваться тропы, появляются новые туристические проекты, которые популяризируют наши малые территории. Такие проекты нацелены на поиск инициативных единомышленников, которые готовы менять нашу повседневность в лучшую сторону", — рассказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Координатор проекта "Вокруг Шеманаихи" Ильдар Хабибулин отметил, что немногие знают об исторической значимости этих мест.

"В наших местах много исторических следов. Мы решили сохранить наследие и популяризовать наш населенный пункт созданием прогулочного маршрута. После снятия запретов на посещение лесов приглашаем всех участвовать в нашем проекте", — сказал Ильдар Хабибулин.

Планируется, что для разведки проектируемого маршрута будут организованы велопрогулки. В перспективе проект "Вокруг Шеманаихи" дополнит велопешеходную тропу "Сысертская сотня".

Ранее "Областная газета" писала, что общественность обсудила перспективы развития туризма по диким местам севера Свердловской области.

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Областная газета Свердловской области

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