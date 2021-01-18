Количество крещенских купелей в Свердловской области увеличили до 112. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области расширили список купелей, где можно будет окунуться на Крещение. Количество организованных иорданей выросло до 112 (на 40 прорубей меньше, чем в 2020 году).

Обновлённый список предоставили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Перечень дополнился купелями в посёлках Бисерть (Бисертский пруд), Ачит (Ачитский средний пруд), селе Афанасьевское (р. Бисерть), а также в городах Михайловск (Михайловский пруд, набережная им. Трошина) и Нижние Серги (р. Серга). При этом в Кировском районе Екатеринбурга (ул. Отдыха, 25) стало на одну прорубь меньше. С расположением других купелей на территории Среднего Урала можно ознакомиться тут.

По данным министерства, более 1,5 тысячи человек (спасатели, полиция, Росгвардия, медики) будут дежурить у прорубей с 18:00 18 января до 24:00 19 января.

В преддверии Крещения МЧС России напоминает правила купания в проруби:

Окунаться нужно в специально оборудованных прорубях у берега, под присмотром спасателей;

Снимать одежду перед купанием следует снизу вверх, а одеваться после купания сверху вниз;

Подходить к проруби необходимо в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви;

Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга;

Промокнуть себя после омовения махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

В местах купания запрещается: Купаться в состоянии алкогольного опьянения;

Загрязнять и засорять водные объекты и берега;

Приводить с собой собак и других животных;

Собираться группами на льду у края полыньи.

Добавим, ранее власти Свердловской области рекомендовали воздержаться от участия в массовых купаниях в проруби во время православного праздника Крещения. При этом дополнительных ограничений из-за коронавируса вводить не планируется.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в крещенскую ночь, с 18 на 19 января, в Свердловской области ожидаются морозы до -22...-27 ºС, на севере до -29...-34 ºС. В Екатеринбурге похолодает до -25 ºС.

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