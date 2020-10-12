Нобелевскую премию по экономике присудили за изобретение новых форматов аукционов

Учёным Стэнфордского университета присудили награду «за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов». Фото: Twitter Нобелевского комитета.

Премию Государственного банка Швеции в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля за 2020 год получат американцы Пол Р. Милгром и Роберт Б. Уилсон. Учёным Стэнфордского университета присудили награду «за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов».

Роберт Уилсон показал, почему участники торгов, как правило, размещают ставки ниже их собственной наилучшей оценки общей стоимости: они беспокоятся о проклятии победителя, то есть о том, что они заплатят слишком много и проиграют.

Пол Милгром проанализировал стратегии назначения ставок в ряде хорошо известных форматов аукционов и продемонстрировал, что формат, при котором участники торгов узнают больше об оценочной стоимости, установленной другими участниками, во время торгов, принносит продавцу более высокий ожидаемый доход.

Как сообщается на официальном сайте Нобелевской премии, лауреаты получат 10 миллионов шведских крон, которые будут разделены между ними поровну.

Напомним, ранее были названы лауреаты Нобелевской премии мира, Нобелевской премии по литературе, по химии, по физике и медицине. Вручение награды состоится 10 декабря. В этом году из-за пандемии коронавируса оно пройдет в онлайн-формате. Медали и дипломы лауреаты получат в своих странах, передаёт ТАСС.