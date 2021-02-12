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Общество / Космос
12 февраля 2021, 15:04

Российский космонавт заснял Пекин и Ухань с МКС в честь китайского Нового года

Пекин из космоса

Ночной снимок Пекина. Фото: Сергея Кудь-Сверчкова

12 февраля 1,5 миллиарда китайцев по всему миру встретили Новый год по лунному календарю. В честь праздника космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков опубликовал снимки Пекина и Уханя, сделанные с борта Международной космической станции.

Новый год пройдёт под покровительством Белого металлического быка и завершится 31 января 2022 года.

"Вряд ли кто-то любит Новый год больше китайцев, ведь они отмечают его несколько раз: сначала по григорианскому календарю (т.е. в ночь на 1 января), а затем ещё и по восточному. Празднование Нового года в Китае обычно продолжается 15 дней. Однако официально китайцы будут отдыхать всего семь дней — с 12 по 18 февраля. Кстати, в Китае встречают не 2021 год, а 4719-й!", - написал Сергей Кудь-Сверчков в соцсетях.

В новогодние праздники российский космонавт показывал, как выглядят из космоса российские города, в том числе Екатеринбург.

Сейчас на борту МКС находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавты НАСА Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

О том, как Китайский Новый год встречали на Урале годом ранее, рассказывала "Областная газета".

Город Ухань в Китае. Фото: Сергея Кудь-Сверчкова
Запретный город (Цзыцзинь-чэн) в Пекине. Фото: Сергея Кудь-Сверчкова
Областная газета Свердловской области

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