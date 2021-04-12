Сегодня отмечается 60 лет полёту Юрия Гагарина в космос

В Екатеринбурге сегодня в 12:00 над акваторией Городского пруда традиционно прогремит салют из 12 залпов. Фото: департамент информполитики Свердловской области

12 апреля 2021 года отмечается 60-летие первого полёта человека в космос. Эпоху освоения космоса в этот день в 1961 году открыл советский лётчик-космонавт Юрий Гагарин.

12 апреля 60 лет назад в 9 часов 7 минут по московскому времени корабль "Восток" поднялся в космос с человеком на борту, облетел вокруг Земли и благополучно вернулся. Первый полёт Юрия Гагарина продолжался 108 минут.

День космонавтики сегодня Президент России Владимир Путин проведёт в Саратовской области. Глава государства планирует принять участие в торжественном открытии Парка покорителей космоса, расположенного недалеко от города Энгельс на месте приземления Юрия Гагарина. Уникальный мемориальный комплекс под открытым небом стали возводить год назад по инициативе председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, уроженца Саратовской области. Строительство парка оценивается приблизительно в один миллиард рублей. Президент будет встречаться с космонавтами, ради этого покорители космоса, в том числе космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев, ушли на самоизоляцию.

Уральцев с Днём космонавтики поздравили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.

"В Свердловской области День космонавтики считают своим профессиональным праздником коллективы многих оборонных предприятий и конструкторских бюро, которые производят сложнейшее оборудование и высокоточные приборы для ракетно-космической отрасли. Среди них – НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова – крупнейший в России разработчик и производитель систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники. Уральцы гордятся и своим земляком – космонавтом-испытателем Сергеем Прокопьевым, благодаря которому в 2018 году на космической орбите побывал флаг Екатеринбурга", - говорится в поздравлении главы Среднего Урала, опубликованном в субботнем номере "Областной газеты".

"Россия по праву называется родоначальницей освоения космоса, ведущей космической державой, и мы сегодня можем гордиться не только нашим героическим прошлым, но и с уверенностью смотреть в завтрашний день отечественной космонавтики", - заявила Людмила Бабушкина.

В Екатеринбурге сегодня в 12:00 над акваторией Городского пруда традиционно прогремит салют из 12 залпов.

Читайте также:

Урал – космический край!

Космос в заголовках газет 1961-1965 годов.

К 60-летию полёта Гагарина Роскосмос создал интерактивную карту движения корабля "Восток-1".