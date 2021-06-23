Серию забегов "Европа-Азия" переносят на 2022 год из-за ковида

На более поздние даты перенесли ещё два забега. Фото: Борис Ярков.

Организаторы серии забегов "Европа-Азия" приняли решение перенести старт мероприятия на 2022 год из-за роста заболеваемости коронавирусом в Свердловской области. На более поздние даты перенесли ещё два забега.

"Мы следим за тем, как развиваются события в связи с объявленной третьей волной заболеваемости COVID-19 в Свердловской области, и не видим смысла дожидаться официального распоряжения, а также подвергать опасности участников, поэтому, мы приняли тяжелое решение о переносе старта "Европа-Азия" с 01.08.2021 на 07.08.2022", - говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе "Европа-Азия" в соцсети "ВКонтакте".

Также организаторы сообщили о переносе даты проведения трейлового забега "Шигирский идол" с 10 июля на 1 августа. Сейчас зарегистрированным участникам предлагают либо перенести слот в забегах "Европа-Азия" на следующий год, либо принять участие в "Шигирском идоле", который пройдёт в окрестностях Дегтярска.

Помимо этого, о переносе спортивного мероприятия сообщили организаторы горного марафона "Конжак".

"Был принят приказ о переносе старта марафона пока провести его не позволит эпидемическая ситуация... Мы до конца верили в лучшее, но политика вмешалась и на это мы никак не можем повлиять", - сообщается в группе марафона "ВКонтакте".

О новой дате проведения марафона "Конжак" сообщат позже.

Напомним, об отмене крупных мероприятий, вроде Ural Music Night, Сабантуя, общегородского и школьных выпускных, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил 21 июня. На следующий день он объявил о переносе большинства массовых мероприятий из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом в регионе.