Вице-премьер РФ обсудил с губернатором Свердловской области подготовку к Универсиаде-2023

Заместитель председателя федерального кабмина поручил обеспечить жёсткий контроль графиков сдачи объектов. Фото: Галина Соловьёва.

Заместитель Председателя РФ Дмитрий Чернышенко встретился с губернатором Свердловской области и обсудил с ним подготовку Екатеринбурга к Всемирным летним студенческим играм 2023 года. Они обозначили конкретные шаги по созданию информационно-коммуникационной инфраструктуры Универсиады.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что в уральской столице пройдут соревнования по 18 видам спорта. Отметим, что первый объект - Академия волейбола Николая Карполя - был сдан в апреле 2021 года. Сейчас в регионе идёт строительство Центра художественной и эстетический гимнастики, Деревни Универсиады, а также дворцов самбо и дзюдо.

Заместитель председателя федерального кабмина поручил обеспечить жёсткий контроль графиков сдачи объектов. В свою очередь губернатор заявил, что все работы идут без отставаний.

"Весь комплекс работ ведётся в соответствии с принятыми решениями, с учётом предложений, данных на заседаниях федерального и регионального оргкомитетов. Для проведения Игр будет задействован 31 спортивный объект, в том числе 9 новых. В соответствии с требованиями FISU необходимо привести в нормативное состояние 22 действующих объекта спорта", - сказал глава Среднего Урала.

Напомним, что Всемирные летние студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Церемония открытия и закрытия игр пройдёт на стадионе "Екатеринбург Арена". На ремонт фасадов зданий для проведения игр выделят почти 460 миллионов. В список тренировочных площадок для спортсменов вошли 17 объектов.

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