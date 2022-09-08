Хорват Сильвие Бегич перешел из "Рубина" в "Урал"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" оформил третий трансфер в последний день летнего окна. Еще одним новичком команды стал хорватский защитник Сильвие Бегич.

Защитник родился 3 июня 1993 года. Начинал карьеру в хорватских клубах "Камен", "Рудеш" и "Интер". В 2017 году приехал играть в Россию, выступал за "Оренбург", помог команде выйти в Премьер-лигу. В 2019 году перебрался в казанский "Рубин", но в прошлом сезоне провел за казанский коллектив 5 матчей и был отдан в аренду в "Крылья Советов".

В марте 2022 года хорват приостановил контракт с "Рубином" и покинул Россию, однако принял решением вернуться в российский чемпионат и перейти в "Урал".

Напомним, что ранее "Урал" подписал контракт с нападающим из Нидерландов Райем Влутом. Также стало известно о том, что в Екатеринбург вернулся защитник и экс-капитан команды Денис Кулаков, который уже приступил к тренировкам с екатеринбургской командой. Еще состав екатеринбургской команды пополнил экс-полузащитник "Спартака" Остон Урунов, позже клуб объявил о переходах белорусского защитника Егора Филипенко и Ибраимы Сиссе.