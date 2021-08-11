Вывеску "Знамя" со здания на Кировградской, 11 уже сняли. Внутри вовсю идёт ремонт. Фото: Алексей Кунилов

Глава Екатеринбурга Алексей Орловзаявил: средства, сэкономленные на праздновании Дня города, потратят на реконструкцию кинотеатра «Знамя», где разместится Центр культуры «Орджоникидзевский». Речь идёт о 25 миллионах рублей.

Алексей Орлов отметил, что ситуация с коронавирусом не позволяет провести День города в традиционном формате. Но, как говорит глава города, нет худа без добра. Сэкономленные средства пойдут на ремонт «Знамени».

«Знамя» расположено на Кировградской, 11 в жилом доме. Как и его «брат» – «Заря» – кинотеатр был открыт в 1956 году. Кинотеатры с названиями, сохраняющими дух тех лет, старались справиться со своими задачами: обеспечить возможность смотреть фильмы в своих районах. «Знамя», соответственно, на Уралмаше. «Заря» – на Эльмаше.

До десятых годов не дожил легендарный «Темп». «Знамя», по сути, оставалось последним кинотеатром района. Но в последние годы кинотеатр переживал нелучшие времена. Местные относились к нему скорее с ностальгическими чувствами. В два небольших (и что уж таить, не очень современных) зала по большей степени ходили парами и (или) со слабоалкогольными напитками и семенами подсолнечника.

Было, в общем, понятно, что рано или поздно кинотеатр закроется. Ещё до пандемии ходили слухи, что «Знамя» могут превратить в киноклуб, а параллельно в Орджоникидзевском районе строили новый пятизальный кинотеатр. Он расположился в торговом центре «Омега».

«Облгазета», к слову, рассказывала об идее сделать киноклуб в кинотеатре ещё в январе 2019-го. К ней можно было относиться по-разному, но какого-то конкретного воплощения она не получила. «Знамя» киноклубом не стало. Затем грянула пандемия. С конца марта 2020 года кинотеатры закрылись, а открылись только в начале сентября.

В октябре появилась информация, что «Премьер зал» (сеть кинотеатров, владеющая в том числе «Знаменем». – Прим. «ОГ») обратился в муниципалитет с просьбой вернуть здание кинотеатра обратно в казну. Ранее оно находилось в аренде, и за время простоя накопились долги. Управление культуры администрации Екатеринбурга предложило переехать туда Центру культуры.

Тут стоит пояснить отдельно. Центр культуры «Орджоникидзевский» до этого располагался на бульваре Культуры, 3/Красных Партизан, 9. Здание было возведено в стиле конструктивизма как фабрика-кухня для рабочих по проектуВалерия Парамонова иМоисея Рейшера при участии Белы Шефлера в 1935 году. Директор Екатеринбургского центра по охране и использованию исторического и культурного наследия Леонид Генинрассказывал «Облгазете», что с конца 80-х годов средства в сохранение объекта практически не вкладывались. Сейчас это здание – один из самых сложных объектов ведомства.

– На Культуры, 3 сначала обрушился потолок. Зал закрыли, – говорит Леонид Генин. – Но ремонт кровли не был выполнен. И здание начало разрушаться. Наложились ещё два пожара… Сейчас разработана научно-проектная документация, проводятся противоаварийные и консервационные работы.

С 1 апреля 2021 года Центр культуры «Орджоникидзевский» переехал в здание бывшего кинотеатра, а здание на бульваре Культуры закрылось на капитальный ремонт.

Директор ЦК «Орджоникидзевский» Сергей Борисов в разговоре с корреспондентом «ОГ» отметил, что в здании «Знамени» уже идёт ремонт.

– Мы получили информацию о том, что нам выделят средства, – добавил Сергей Борисов. – Мы готовим проектно-сметную документацию и направим её в Управление культуры администрации Екатеринбурга. Какие конкретно будут средства – я не знаю.

Правда, когда именно (и, главное, сколько именно) денег, сэкономленных на праздновании Дня города, будет выделено «Орджоникидзевскому» – вопрос открытый. Как пояснили «ОГ» в администрации города, должна произойти корректировка бюджета. А это случится не раньше осенней сессии гордумы Екатеринбурга, которая запланирована на сентябрь. Сколько потом ещё пройдёт времени перед переводом средств – неизвестно.

Внимательные читатели, думаю, вспомнят, что за последнее время «Знамя» – это не единственный кинотеатр, который перепрофилируют для нужд детского творчества. Первопроходцем был «Салют». Здание на Толмачёва, 12 в феврале 2020 года было передано Дворцу творчества детей и молодёжи. Понятно, что после грянула пандемия, но даже спустя почти полтора года дети так там и не занимаются. Более того, в октябре-декабре там запланирована работа площадки Уральской индустриальной биеннале современного искусства, и, как нам поясняли в мэрии, раньше декабря 2021 года детей в «Салюте» не будет.

Да, там ведутся работы, но, по словам представителей администрации, «не так быстро, из-за того, что не так много денег в бюджете».

Как говорится, один раз – это случайность, а два раза – совпадение. Не совпадут ли и сроки ремонта и получения средств у двух бывших кинотеатров? Пока можно лишь задаваться вопросом. Но корреспонденты «Облгазеты» убедились сами – ремонт в здании на Кировградской, 11, действительно идёт. Превратить здание бывшего кинотеатра в Центр культуры – дело не одного дня.

– Нам нужно сделать санузлы – левый и правый, – добавил Сергей Борисов. – Плюс сделать помещения на втором этаже, где будут заниматься дети. Ещё нужно провести ремонт фасада и коммуникаций. Это позиции, на которых мы основываемся при подготовке документации. На всё вышеперечисленное нам и нужны дополнительные средства. Кроме того, нужно заменить оконные рамы. Конкретные суммы я не могу сказать. Можно разные цифры назвать, но надо понимать, что есть смета, её будут обсчитывать, проверять. Поэтому сумма может измениться. Весной мы получили часть средств и сейчас делаем ремонт. Надеемся, что детей сможем частично запустить с середины сентября-октября. В целях безопасности, где проводится ремонт – там находиться детям нельзя. Где ремонта не будет – смогут заниматься.