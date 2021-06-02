Представлено пять новых площадок Ural Music Night-2021

Гостей Ural Music Night-2021 ждут легенды Свердловского рок-клуба, хоровое пение и джаз. Фото: Галина Соловьёва.

Стали известны ещё пять площадок Ural Music Night-2021. Одна из них будет посвящена Свердловскому рок-клубу.

На сцене у Главпочтамта выступят группа «ТОП», Вадим Самойлов («Агата Кристи») и Егор Белкин («Р-клуб»). В 1986 году эти артисты открывали первый фестиваль Свердловского рок-клуба, напоминают организаторы мероприятия. Также для зрителей споют молодые исполнители из Екатеринбурга, Среднеуральска, Тулы, Томска, Москвы, Санкт-Петербурга.

«Поскольку рок-сцена посвящена в этом году 35-летию Уральского рок-клуба, то будут сделаны несколько творческих сюрпризов, чтобы почтить моих товарищей по Свердловской рок-сцене», – обещает Вадим Самойлов.

15 марта исполнилось 35 лет со дня создания организации, ставшей, несмотря на краткость своего существования, символом не только места, но и времени – Свердловского рок-клуба. Подробнее об этом явлении читайте в статье "Взрыв энергии Уральских гор".

На площадке фестиваля «Кинопроба» в «Атриум Палас Отеле» современные джазовые музыканты – Антон Зубарев (клавишные), Евгений Гуренко (аккордеон) и Юрий Нечаев (кларнет) – озвучат старые фильмы. А на Свердловской киностудии появится сразу две площадки. На одной из них будут представлены артисты лейбла PARADIGM, выступающие в жанре «танцевальная электронная музыка» (хэдлайнер Chester Young), а на другой – артисты лейбла TWENTY TWENTY.

Площадка A CAPPELLA в «Синара Центр» удивит слушателей выступлением коллектива Spokan girls. Живой вокал и лучшие хиты можно будет услышать и от коллективов со всей страны: хоровой ансамбль Sinara Singers, ижевский вокальный проект New ШУЛДЫР ӜЫТ, вокальная группа POLE, коллектив Kaveri, хабаровский мужской квартет «Триумф».

В 2021 году Ural Music Night состоится 25 июня, оргкомитет фестиваля планирует снова собрать 300 тысяч гостей, провести офлайн- и онлайн-концерты на 100 сценах, а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии. 24 июня состоится музыкальная конференция, где специалисты и эксперты музыкального бизнеса поделятся опытом в вопросах музыкального менеджмента и продвижения, авторского права для музыкантов и организаторов. В рамках конференции запланирован блок, посвященный музыкальной журналистике.

Ранее организаторы музыкального фестиваля анонсировали танцевальный маршрут. Для посетителей организуют четыре площадки с разными направлениями. Подробности читайте тут.

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