Четверо уральцев пополнили группу по выбору изображения Екатеринбурга для пятитысячной купюры

В Экспертную группу вошли Владимир Блинов, Михаил Вяткин, Сергей Каменский, и Александр Левин. Фото: Павел Ворожцов

Четыре специалиста из Екатеринбурга вошли в состав экспертной группы по выбору изображений для модернизируемой банкноты номиналом 5000 рублей. Они предложат достопримечательности и объекты Екатеринбурга и Уральского федерального округа, а также помогут отобрать изображения для размещения на обновлённой банкноте.

Таким образом число членов экспертной группы увеличилось до 14 человек. Как сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Банка России, ближайшие встречи экспертов намечены на июнь и июль. Окончательный выбор символов для банкнот сделает Совет директоров Банка России.

Как писала «Областная газета», изначально экспертов из Екатеринбурга в списке не было. С предложением включить четырёх уральцев в экспертную группу по выбору изображений для новой банкноты выступил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, ЦБ РФ решил модернизировать облик банкнот. На лицевой стороне модернизированных купюр будут размещены символы столиц федеральных округов. На оборотной стороне появятся изображения достопримечательностей федеральных округов, в которых расположены эти города.

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