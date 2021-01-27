Подписан указ о назначении Александра Высокинского первым замгубернатора Свердловской области

Александр Высокинский уже анонсировал новую "Пятилетку развития" и рассказал об основных направлениях своей работы. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении своего первого заместителя. Накануне депутаты Заксобрания одобрили на эту должность кандидатуру Александра Высокинского.

К исполнению обязанностей на новом посту бывший мэр Екатеринбурга приступил с 27 января, сообщили в департаменте информполитики региона.

Александр Высокинский уже рассказал об основных направлениях своей работы, в том числе анонсировал новую "Пятилетку развития". Он будет отвечать в том числе за подготовку к предстоящим крупным мероприятиям: к Универсиаде-2023, празднованию 300-летних юбилеев Екатеринбурга и Нижнего Тагила, ИННОПРОМу, саммиту "СпортАккорд".

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что глава уральской столицы Александр Высокинский написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Депутаты гордумы приняли его отставку и объявили конкурс на пост главы города. Временно полномочия градоначальника возложили на бывшего первого замгубернатора Алексея Орлова, которого назначили первым вице-мэром.