Резкое похолодание и скидки на билеты в поезда: самые читаемые новости августа

Скидки на билеты в поездах и резкое похолодание: самые читаемые новости августа. Фото: коллаж.

"Областная газета" составила топ-5 самых читаемых материалов августа. Рассказываем, какие темы вызвали больший интерес у наших читателей.

Лидером по просмотрам стала новость о 50-процентной скидке на билеты в поездах (прочитано более 26 тысяч раз). Скидка действовала при покупке верхних мест в вагонах-купе на более чем 300 поездах по России. На днях стало известно, что приобрести билеты по акции можно до 15 сентября.

На втором и четвёртом месте оказались тексты про похолодание в Свердловской области. Оба раза "Областная газета" предупреждала жителей региона, что в ночные часы температура воздуха опустится до +2 °С.

Также читателей вновь интересовала информация о ликвидации лесных пожаров на севере области. Новость попала в третью строчку рейтинга. Для того чтобы ознакомиться с более актуальной информацией по пожарам, Минприроды РФ опубликовало интерактивную карту.

Замыкает пятёрку статья "Дело Сергея Фургала". Ситуацию, связанную с экс-губернатором Хабаровского края, прояснил председатель совета ветеранов Следственного управления СКР по Свердловской области, эксперт-консультант Общественной палаты региона по юридическим вопросам Евгений Агафонов.

Стоит отметить, что в топ-5 августа, как и в предыдущем месяце, нет новостей, связанных с коронавирусной инфекцией. Однако, по данным статистики, на шестой строчке находится текст "Зачем лечить от ковида, если его нет?": родственники Крапивина возмутились лечением писателя".

Добавим, сегодня стало известно о смерти известного детского писателя. Как рассказала "Областной газете" сноха литератора Лариса Крапивина, Владислав Крапивин находился в обычной палате ОКБ №1 (Екатеринбург), но ночью ему стало хуже и его отвезли в реанимацию. "Умер сегодня в 06:40" – уточнила она изданию. Свои соболезнования выразил глава региона Евгений Куйвашев, а также депутаты Заксобрания и работники аппарата.