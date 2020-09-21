На Среднем Урале продлили самоизоляцию для лиц старше 65 лет

Действие ограничений продлевается ещё на неделю. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возобновил работу ряда организаций на территории региона, но продлил режим самоизоляции для отдельных категорий граждан. Действие ограничений продлевается ещё на неделю.

Как говорится в указе губернатора №504-УГ, размещённом на портале правовой информации Свердловской области, режим самоизоляции продлится с 22 по 28 сентября. Ограничения касаются лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

Отметим также, что новым документом Евгений Куйвашев возобновил работу цирков, аквапарков, букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приёма ставок.

Напомним, музеям и библиотекам Среднего Урала разрешено возобновить проведение выставок с 20 июля. 31 июля главой региона был подписан указ, согласно которому в Свердловской области снова заработали зоопарки, дельфинарии и магазины в торговых центрах. 10 августа власти региона разрешили работу аттракционов.

Работа муниципальных детских садов с полной загрузкой и кинотеатров возобновилась 28 августа. В середине сентября губернатор подписал очередной документ о снятии ряда ограничений. Неделю назад глава региона позволил возобновить групповые тренировки в фитнес-центрах, диспансеризацию и профосмотры отдельных категорий взрослого населения в медицинских организациях.