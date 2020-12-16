Оперштаб по борьбе с COVID-19 в Свердловской области опроверг сообщения о локдауне

На Среднем Урале в мессенджерах распространяется сообщение о введении на территории региона трёхнедельного локдауна. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале в мессенджерах распространяется сообщение о введении на территории региона трёхнедельного локдауна. Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области назвал данную информацию фейком.

Отмечается, что ранее аналогичное сообщение уже "гуляло" среди жителей Южного Урала.

"Это фейк. Таких решений оперативным штабом не принималось.В Свердловской области продолжают действовать ранее введённые ограничения", - говорится в сообщении Telegram-канала свердловского оперштаба.

В фейковом сообщении сказано, что губернатор Евгений Куйвашев принял решение о введении локдауна на период с 28 декабря по 17 января, все массовые мероприятия отменяются, а фитнес-центры, кинотеатры, торговые центры, театры, офисы и парикмахерские закрываются. Ранее режим тотального карантина ввели в Бурятии и в Санкт-Петербурге.

Фото: оперштаб по борьбе с COVID-19 на Среднем Урале

Напомним, до 21 декабря на Среднем Урале действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Кроме того, до 26 декабря действует дистант для учеников 6-8-х и 10-х классов, для частных образовательных организаций и учреждений допобразования. Студенты техникумов и вузов также продолжают обучаться удалённо.

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