Старт приёмной кампании, что ждёт на ИННОПРОМе, как защитить себя от солнца и «Стальной характер»: главное в номере за 8 июня

Доброе утро, читатели! Знакомим вас со свежим номером «Облгазаты».

На следующей неделе начинается новая приёмная кампания в высшие и средние учебные заведения Свердловской области. В 2021 году школы Свердловской области заканчивают 44 тысячи выпускников 9-х классов и более 20 тысяч – 11-х классов. Однако значительная часть выпускников образовательных учреждений не идёт работать по специальности. Получается, что учёба ради учёбы?

Минувшие выходные на Среднем Урале вновь не обошлись без происшествий. В субботу, 5 июня, стало известно, что в горах, в 60 километрах от Североуральска, пропал девятилетний ребёнок из Челябинской области. Поиски продолжались двое суток и, к счастью, завершились благополучно.

До старта международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге остаётся месяц. В прошлом году деловые мероприятия из-за пандемии проходили в онлайн-формате. На сей раз организаторы готовятся провести выставку в традиционном режиме.

На полосе «Общество» важный текст, как защитить себя под солнцем от опасных болезней. Рак кожи – один из наиболее распространённых видов онкологии, в Свердловской области он занимает второе место среди всех других злокачественных новообразований. В связи с этим очень важно помнить, как определить у себя развитие рака кожи и почему не стоит находиться под палящим солнцем без защиты.

Уральцы приняли участие в экстремальном забеге на базе спорткомплекса «Уктус». Свои силы попробовал и обозревать «ОГ» Данил Паливода. А после подробно рассказал, что ждало его и других смельчаков на «Стальном характере».