Что ждёт Екатеринбург в День города

Массовых гуляний не будет, но отдельные мероприятия пройдут в офлайн-режиме. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня, 14 августа, Екатеринбург празднует 298-й День города. В этом году торжества пройдут по большей части в онлайн-формате, фейерверка и массовых гуляний не будет, но не обойдётся и без мероприятий с присутствием зрителей.

Телемарафон стартует в 11:00 и продлится до 22:20. Зрители смогут увидеть традиционную «Городскую свадьбу» (с 13:00 до 14:00), финал конкурса «Мисс Екатеринбург-2021» (с 21:00 до 22:00), фестиваль танцующих людей DANCЕКБ (с 12:00 до 22:30), а также III Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера», который откроется в честь Дня города на Площади 1905 года. Жители и гости столицы Урала также смогут послушать концерт симфонического оркестра, выступление которого состоится на главной сцене парка им. Маяковского в 19:00.

С 10:00 до 18:00 можно посетить выставку-ярмарку «Минерал-Шоу», которая пройдёт на площадке КРК «Уралец» (улица Большакова, 90). В 12:00 на площади Труда состоится церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, в которой примут участие руководители города и области.

В рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия» в 22:00 у музея ИЗО (ул. Воеводина, 5) стартует акция «Звёздный канал», принять участие в которой смогут все желающие. Присутствующим раздадут специально подготовленные диодные фонарики, символизирующие звёзды. Каждый сможет запустить их в реку. Предполагается, что к концу акции Исеть будет похожа на звёздное небо. Позже организаторы выловят фонарики из воды.

С Днём города жителей уральской столицы поздравили звёзды эстрады - Ани Лорак, Валерий Меладзе, Леонид Агутин. Их видеопоздравления на своей странице в Instagram разместил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Горожан также поздравил весь состав команды футбольного клуба «Урал», рок-музыкант Сергей Галанин, актёр-пародист Андрей Баринов и другие. Если вы тоже хотите поздравить екатеринбуржцев, запишите видеоролик и выложите его в соцсетях с хэштегом #ЕКАТЕРИНБУРГУ298.

Напомним, что 25 миллионов рублей, сэкономленные в связи с отменой на фоне пандемии массовых мероприятий по случаю Дня города, глава Екатеринбурга направил на ремонт одного из центров культуры.

Как писала «Областная газета», о переносе Дня города в онлайн-формат стало известно ещё в середине июля. В прошлом году из-за пандемии коронавируса День города в Екатеринбурге также прошёл онлайн. Трансляции вели два городских телеканала: «Четвёрка» и «Студия-41».