Ретроспектива прямых линий свердловских губернаторов, интервью с главой Каменска-Уральского, яркие кинофильмы в осеннем прокате – и мнрогое другое в свежем «ОГ» за 27 августа

Доброе утро, дорогие читатели! В свежем номере газеты мы подготовили для вас много полезной и интересной информации.

В начале недели свердловские власти анонсировали долгожданную прямую линию с губернатором. Глава региона ответит на вопросы уральцев в режиме онлайн 6 сентября. Сбор обращений уже начался. Кто из свердловских губернаторов и когда провёл первую прямую линию? Сколько раз общался напрямую с уральцами ныне действующий глава региона? Как идёт сбор вопросов для предстоящего разговора? Об этом – в материале на первой странице «ОГ».

Новый глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов дал эксклюзивное интервью «Облгазете», в котором рассказал о том, с какими просьбами обращаются к нему горожане, стало ли неожиданностью для него содержимое «взрывпакета для мэров». Поделился он также с журналистм, что он больше всего ценит и не приемлет в людях.

В столице Урала продолжается запись детей в бесплатные учреждения дополнительного образования. Идёт она успешно, но у родителей возникают вопросы. Какие новые кружки и секции появились, обязателен ли сертификат для записи ребёнка и другие. Ответы на них – в материале «ОГ».

Почему на Среднем Урале активизировались осы и как от них защититься? «ОГ» расспросила об этом учёных, получила от них компетентные разъяснения и дельные советы.

Предстоящей осенью в прокате появится сразу несколько интересных кинофильмов. «Облгазета» рассказывает о премьерах, на которые стоит обратить внимание.

В шестёрку лучших по итогам международного музыкального конкурса молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи вошла яркая группа из Екатеринбурга – «Grinkevich». Также уральский коллектив получил приз зрительских симпатий, а в качестве награды – ротацию клипа в эфире канала «Муз ТВ». Хотите послушать трех земляков? Тогда вам сюда.