Репортаж с форума «Армия-2021» знакомство с врачом, который второй год работает в «красной зоне», размышления о том, поможет ли российскому футболу отмена лимита на лигионеров – и другие материалы в номере «ОГ» за 28 августа

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня суббота, многим не надо спешить на работу, а значит, есть время подольше посидеть за чашечкой чая или кофе и почитать «Областную газету».

Сегодня на полигоне «Свердловский» под Екатеринбургом завершается Международный военно-технический форум «Армия-2021». Журналисты «ОГ» побывали на полигоне, посмотрели на современное вооружение, на учебные бои и делятся впечатлениями на страницах газеты. Кстати, при желании, вы можете успеть там побывать.

В последнее воскресенье августа в России отмечается День шахтёра. Дата взята не с потолка: в ночь на 31 августа 1935 года донецкий забойщик Алексей Стаханов установил рекорд, выдав на-гора 102 тонны угля при 7-тонной норме. О том, как и на какой технике сегодня работают проходчики, «ОГ» рассказала, побывав на шахте «Естюнинской» в Нижнем Тагиле.

Алексей Курлыкин заведует отделением реанимации городской инфекционной больницы Нижнего Тагила. С прошлого года он и его коллеги работают в «красной зоне». О борьбе за жизнь людей, о горечи поражения в этой борьбе – в материале «Каждая смерть, как удар током».

Российский футбол стоит на пороге большого события – всерьёз рассматривается возможность отмены лимита на легионеров. Но спасёт ли это отечественный футбол? В этом попытался разобраться журналист «ОГ».

Евгений Виноградский – известный альпинист. А «ОГ» представляет его как увлеченного садовода. О том, что выращивает на грядках покоритель вершин и о чём ностальгирует в беседке на лоне природы – в свежем номере газеты.

В этом году из-за ранней весны и очень жаркого лета на Среднем Урале многие садовые культуры созрели почти на месяц раньше обычного. «ОГ» расспросила специалистов, как сохранить урожай.