Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня суббота, многим не надо спешить на работу, а значит, есть время подольше посидеть за чашечкой чая или кофе и почитать «Областную газету».
Сегодня на полигоне «Свердловский» под Екатеринбургом завершается Международный военно-технический форум «Армия-2021». Журналисты «ОГ» побывали на полигоне, посмотрели на современное вооружение, на учебные бои и делятся впечатлениями на страницах газеты. Кстати, при желании, вы можете успеть там побывать.
В последнее воскресенье августа в России отмечается День шахтёра. Дата взята не с потолка: в ночь на 31 августа 1935 года донецкий забойщик Алексей Стаханов установил рекорд, выдав на-гора 102 тонны угля при 7-тонной норме. О том, как и на какой технике сегодня работают проходчики, «ОГ» рассказала, побывав на шахте «Естюнинской» в Нижнем Тагиле.
Алексей Курлыкин заведует отделением реанимации городской инфекционной больницы Нижнего Тагила. С прошлого года он и его коллеги работают в «красной зоне». О борьбе за жизнь людей, о горечи поражения в этой борьбе – в материале «Каждая смерть, как удар током».
Российский футбол стоит на пороге большого события – всерьёз рассматривается возможность отмены лимита на легионеров. Но спасёт ли это отечественный футбол? В этом попытался разобраться журналист «ОГ».
Евгений Виноградский – известный альпинист. А «ОГ» представляет его как увлеченного садовода. О том, что выращивает на грядках покоритель вершин и о чём ностальгирует в беседке на лоне природы – в свежем номере газеты.
В этом году из-за ранней весны и очень жаркого лета на Среднем Урале многие садовые культуры созрели почти на месяц раньше обычного. «ОГ» расспросила специалистов, как сохранить урожай.
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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».