Визовый центр Ирландии возобновил работу в Екатеринбурге

Выдача документа будет проходить по записи. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге вновь появилась возможность получить визу в Ирландию. Из-за пандемии коронавируса выдача документов была приостановлена.

Информация об этом появилась на сайте визовых центров Ирландии. Кроме уральского отделения, центры открылись в Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Саратове.

С 20 сентября отделение в Екатеринбурге будет принимать посетителей в понедельник и среду с 10:00 до 14:00 по предварительной записи.

Напомним, авиасообщение с Ирландией Россия открыла 28 июня. На сайте Правительства Ирландии сказано, что для въезда в страну турист должен иметь справку с отрицательным результатом теста на COVID-19, который сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия, или сертификат о вакцинации одобренным препаратом ("Спутник V" в этот список не входит). Детям до 12 лет проходить тестирование не надо. Также туристу придётся пройти двухнедельный карантин, который можно сократить после получения отрицательного результата ПЦР-теста спустя пять дней изоляции.

Отметим, в Екатеринбурге выдачу виз уже возобновили центры Болгарии, Германии, Италии, Греции и Испании.