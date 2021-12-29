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29 декабря 2021, 17:25

В Екатеринбурге открыли главный ледовый городок

ледовый городок

На территорию городка можно пройти без предъявления QR-кода. Фото: Павел Ворожцов.

На площади 1905 года открыли главный ледовой городок Екатеринбурга. В этом году его темой стало "Новогоднее царство, Тридевятое государство".

Праздничную площадку открыл глава уральской столицы Алексей Орлов. Посетителей ждала развлекательная программа и красочный фейерверк. Салют также прогремит 31 декабря. В новогоднюю ночь городок будет работать до 3 часов ночи.

В этом году напротив горадминистрации вновь установили 50-метровую искусственную ёлку, которую украшают более 5 тысяч разноцветных лампочек. На площади начала работу праздничная ярмарка, где можно приобрести сувениры, еду и горячие чай, кофе и глинтвейн.

На территорию городка можно пройти без предъявления QR-кода.

Иллюминация ёлки функционирует в утреннее и вечернее время на протяжении всего периода работы Новогоднего Ледового городка в соответствии с графиком:

  • ежедневно с 8:00 до 10:00 – полноцветный режим;
  • ежедневно с 10:00 до 17:00 – ограниченный («спящий») режим;
  • ежедневно с 17:00 до 23:00 – полноцветный режим;
  • ежедневно с 23:00 до 8:00 – ограниченный («спящий») режим;
  • 31.12.2021 с 18:00 по 01.01.2022 до 10:00 полноцветный режим;
  • 06.01.2022 с 17:00 по 07.01.2022 до 2:00 полноцветный режим.

Добавим, в следующем году мэр предложил на месте главного ледового городка залить каток.

Напомним, ледовый городок 2020/2021 в Екатеринбурге (за всё время его работы) посетили 30 тысяч человек, что в 20 раз меньше по сравнению с предыдущим разом. Уменьшение посетителей предположительно было связано с тем, что в городке не было горок и развлекательной программы. Кроме того, свои коррективы внесла погода. Всё время было морозно.

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