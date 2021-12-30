Евгений Куйвашев показал ледовые городки в свердловских муниципалитетах

Накануне на площади 1905 года открыли главный ледовый городок Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев показал, как муниципалитеты региона подготовились к Новому году. Снимки восьми ледовых городков он разместил в своём Instagram.

Глава региона опубликовал фото новогодних площадок Серова, Первоуральска, Нижнего Тагила, Богдановича, Нижних Серёг, Сысерти, Артей и Екатеринбурга.

Фото: Instagram главы региона

Городок в Первоуральске посвящён 290-летию муниципалитета. В нём представлены ледяные скульптуры в виде самых значимых объектов территории – стела «Европа-Азия», «Завод», «Набережная», парк «Корабельная роща» и других.

Фото: Instagram главы региона

Тема праздничной площадки в Нижнем Тагиле – 85-летие студии «Союзмультфильм» (отмечается в этом году). Гости могут увидеть объёмные ледовые скульптуры Карлсона, Незнайки, Бременских музыкантов, Мамонтёнка, Огневушки-Поскакушки и, конечно, традиционные фигурки Деда Мороза и Снегурочки. Действуют горки, есть фотозоны. Гвоздь проекта – летающая Баба-яга.

Фото: Instagram главы региона

Накануне на площади 1905 года открыли главный ледовый городок Екатеринбурга. В этом году его темой стало "Новогоднее царство, Тридевятое государство".

Праздничную площадку открыл глава уральской столицы Алексей Орлов. Посетителей ждала развлекательная программа и красочный фейерверк. Салют также прогремит 31 декабря. В новогоднюю ночь городок будет работать до 3 часов ночи.

Какие были городки в Екатеринбурге? 2010–2011 годы: 50-летие первого полёта человека в космос. Запомнился 12-метровой горкой «Полёт», лабиринтом «Чёрная дыра» и искусственными яблонями с горящими красным цветом яблоками.

50-летие первого полёта человека в космос. Запомнился 12-метровой горкой «Полёт», лабиринтом «Чёрная дыра» и искусственными яблонями с горящими красным цветом яблоками. 2011–2012 годы: «Русь богатырская» (приурочен к Году истории в России). Запомнился ледовыми башнями, в том числе Спасской башней Московского кремля – с курантами, пятиконечной звездой и парадным входом.

«Русь богатырская» (приурочен к Году истории в России). Запомнился ледовыми башнями, в том числе Спасской башней Московского кремля – с курантами, пятиконечной звездой и парадным входом. 2012–2013 годы: «Глобальный разум» (приурочен к международной выставке EXPO-2020, за проведение которой боролся Екатеринбург). Запомнился ледовой копией знаменитого каслинского павильона – одного из символов Урала.

«Глобальный разум» (приурочен к международной выставке EXPO-2020, за проведение которой боролся Екатеринбург). Запомнился ледовой копией знаменитого каслинского павильона – одного из символов Урала. 2013–2014 годы: посвящён Олимпиаде в Сочи. Запомнился аркой с олимпийскими кольцами, талисманами сочинских игр и большим катком.

посвящён Олимпиаде в Сочи. Запомнился аркой с олимпийскими кольцами, талисманами сочинских игр и большим катком. 2014–2015 годы: 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Запомнился горками в виде самолётов, танков и картинами военной тематики в ледяных рамках.

70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Запомнился горками в виде самолётов, танков и картинами военной тематики в ледяных рамках. 2015–2016 годы: «Праздник Нового года и Чудо Рождества». Запомнился снежным теремом высотой 14 метров, настоящими елями рядом с искусственной и ледяными стелами к 30-летию основания Свердловского рок-клуба.

«Праздник Нового года и Чудо Рождества». Запомнился снежным теремом высотой 14 метров, настоящими елями рядом с искусственной и ледяными стелами к 30-летию основания Свердловского рок-клуба. 2016–2017 годы: 135-летие со дня рождения писателя Корнея Чуковского. Запомнился ледяными фигурами Айболита, Бармалея, Мухи-Цокотухи, Тараканища.

135-летие со дня рождения писателя Запомнился ледяными фигурами Айболита, Бармалея, Мухи-Цокотухи, Тараканища. 2017–2018 годы: посвящён чемпионату мира по футболу и 295-летию Екатеринбурга. Запомнился центральной фигурой у ёлки – большим праздничным тортом.

посвящён чемпионату мира по футболу и 295-летию Екатеринбурга. Запомнился центральной фигурой у ёлки – большим праздничным тортом. 2018–2019 годы: «Сокровища малахитовой шкатулки». Запомнился живыми ёлками – главной 21-метровой елью и ещё 8 поменьше.

«Сокровища малахитовой шкатулки». Запомнился живыми ёлками – главной 21-метровой елью и ещё 8 поменьше. 2019–2020 годы: посвящён 200-летию со дня открытия Антарктиды российскими мореплавателями». Запомнился ледяными фигурами айсбергов, кораблей и пингвинов.

посвящён 200-летию со дня открытия Антарктиды российскими мореплавателями». Запомнился ледяными фигурами айсбергов, кораблей и пингвинов. 2020–2021 годы: «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова. Запомнился отсутствием горок и аттракционов, были только скульптуры и ёлка (из-за пандемии).

Добавим, в следующем году мэр предложил на месте главного ледового городка залить каток.

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