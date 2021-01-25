Число новых автобусов, которые получит Екатеринбург в 2021 году, увеличили до 60

Предыдущая закупка на 58 машин была отменена. Фото: Галина Соловьёва.

В 2021 году в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" ЕМУП "Гортранс" получит 60 новых автобусов. Предыдущая закупка на 58 машин была отменена.

По информации пресс-службы администрации Екатеринбурга, новые низкопольные автобусы, работающие на газомоторном топливе, выйдут на линии в сентябре 2021 года.

"В рамках национального проекта изначально предполагалась закупка 58 автобусов для Екатеринбурга, однако федеральный Минтранс увеличил их количество до 60 единиц. В соответствии с законодательством будет объявлен новый конкурс на закупку транспортных средств", - пояснил ситуацию замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

Новые машины будут оборудованы кондиционером салона, системами видеонаблюдения, обнаружения и тушения пожара, тахографом, точкой доступа Wi-fi, системой контроля состояния водителя, а также оборудованием для перевозки маломобильных групп населения.

Напомним, что в ноябре в уральскую столицу прибыли 57 новых низкопольных автобусов. Их пустили по маршрутам №21, 25 и 50.

В 2021 году екатеринбуржцев ждут не только поступление новых автобусов, но и существенные изменения в транспортной схеме. Три автобусных и два троллейбусных маршрута будут отменены, ещё часть маршрутов общественного транспорта перенумеруют.

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