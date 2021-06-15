В России более 347 тысяч человек принимают участие в ЕГЭ по обществознанию

Обществознание - один из самых популярных предметов, но сдать его сложнее, чем может казаться. Фото: Галина Соловьёва

В России продолжается основной период сдачи ЕГЭ. Сегодня школьники сдают обществознание.

В пресс-службе Рособрнадзора рассказали, что ЕГЭ по обществознанию сегодня, 15 июня, сдают 347 тысяч человек. Из них более 315 тысяч – выпускники текущего года. Ранее школьники уже сдали экзамены по географии, литературе, русскому языку, профильной математике, химии, физике и истории.

Как ранее сообщала "Областная газета", обществознание - второй по популярности предмет у выпускников в Свердловской области. Его выбирают 46% одиннадцатиклассников. Экзаменационная работа содержит в себе 29 заданий: 20 - с кратким ответом, 9 - с развёрнутым. Результаты будут известны не позднее 30 июня. Минимальный бал, с который экзаменующийся может подать документы в вуз - 42.

Напомним, график сдачи экзаменов не буду менять из-за роста числа заболевших коронавирусом.

Читайте также:

Всё о приёмной кампании в вузы и колледжи Среднего Урала в 2021 году.

Показываем, как стартовал основной период сдачи ЕГЭ в Свердловской области.